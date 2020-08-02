В Пензенской области заработали детские лагеря

В Пензе накануне, 1 августа, состоялся первый заезд ребят в загородные детские лагеря. 495 человек отправились в лагеря «Строитель», «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор».

Среди этих ребят – из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Путевки им купили за счет регионального и муниципального бюджетов. Для остальных - за счет средств бюджета и частичной родительской платой.

Лагерная смена продлится 14 дней. Родительский день не предусмотрен. Вторая смена начнется с 17 августа, сообщает пресс-служба мэрии.