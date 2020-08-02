Пензенец незаконным способом очистил двор от автохлама

Житель Пензы предстанет перед судом за то, что освободил двор многоэтажки от автохлама. Правда, сделал он это вопреки желанию владельцев недвижимого имущества. О преступлении стало известно после того, как жена потерпевшего обратилась в полицию.

Она рассказала, что пока ее муж был в больнице, со стоянки пропала их машина. В июне этого года автомобиль из-за замыкания электропроводки горел, и с тех пор стоял неподвижно. Как позже выяснилось, транспортное средство стало мешать другому жильцу того же дома.

Уже будучи задержанным, тот пояснил, что долгое время пытался найти хозяина. Но безуспешно. Тогда он нашел кардинальное, хотя и незаконное, решение проблемы.

«Данный гражданин признался в содеянном и пояснил, что сдал похищенное имущество в пункт приема металла, а вырученные деньги, 6500 рублей, собирался впоследствии добровольно вернуть хозяину автомобиля. Отделом дознания ОП № 3 по г Пензе возбуждено уголовное дело», - сообщает Екатерина Чернова старший дознаватель ОП № 3 УМВД России по Пензе.

Однако судить его будут за кражу. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, сообщает «Экспресс».