Губернатор поздравил пензенцев с Днем железнодорожника

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 августа поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.
В обращении, в частности, говорится: «За почти двухвековую историю своего существования железнодорожный транспорт прошел большой и славный путь становления и развития. Особая веха - героический труд железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, весомый вклад в достижение Победы, 75-летие которой мы отмечаем в этом году».
Глава региона отметил, что сегодня отрасли динамично развивается. Этому способствует мастерство сотрудников. Он пожелал железнодорожникам дальнейшей плодотворной и успешной деятельности.