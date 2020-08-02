Губернатор поздравил пензенцев с Днем железнодорожника

В обращении, в частности, говорится: «За почти двухвековую историю своего существования железнодорожный транспорт прошел большой и славный путь становления и развития. Особая веха - героический труд железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, весомый вклад в достижение Победы, 75-летие которой мы отмечаем в этом году».

Глава региона отметил, что сегодня отрасли динамично развивается. Этому способствует мастерство сотрудников. Он пожелал железнодорожникам дальнейшей плодотворной и успешной деятельности.