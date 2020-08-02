Ученые предложили производить детали машин из бананов

Представители Университета Йоханнесбурга пришли к выводу, что банановые листья годятся для производства деталей машин.

Как пишет «360» со ссылкой на Naked Science, материал весьма прочный, но себестоимость изделий невысокая. Кроме того, бананы не подтверждены коррозии, подавляют шум.

Из листьев можно изготовить дверные панели, шумоизоляцию, внутренние крышки двигателей.

ранее также стало известно о массовой установке в России алкозамков, которые не позволяют завести машину в нетрезвом виде.