В Пензе у «Афганских ворот» прошел митинг в честь 90-летия ВДВ

В Пензе днем 2 августа у «Афганских ворот» состоялся митинг, посвященный юбилею Воздушно-десантных войск России. В нем принял участие губернатор Иван Белозерцев, спикер парламента Валерий Лидин, представители городской власти, ветераны боевых действий.

Глава региона отметил вклад, который внесли десантники внесли в победу над фашизмом.

«Во все времена десантники проявляли образцы мужества и героизма. ВДВ – это основной резерв верховного главнокомандующего России», - сказал Иван Белозерцев.

Он поблагодарил ветеранов за патриотическую работу с молодежью.

Присутствующий на празднике генерал-лейтенант Виктор Васильев также подчеркнул особую роль ВДВ, сообщает пресс-центр областного правительства.

«На самых опасных и трудных участках всегда действовали подразделения Воздушно-десантных войск. За мужество и отвагу, проявленные в боях Афганистана, 16 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза», - напомнил Виктор Васильев.

В ходе торжественной церемонии представителям ВДВ вручили почетные грамоты и награды.