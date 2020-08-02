Изменения цен на продукты в Пензе за июль. Мониторинг.

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца мы фиксируем изменения в рублях и процентах.

В июле цены изменились на все продукты, которые информагентство включило в список, за исключением молока. На 16 позиций цены выросли, на 11, наоборот, снизились.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 15 часов 30 июля.

За июль дешевле стали почти все овощи, за исключением моркови и чеснока (они подорожали), грибы, подсолнечное и сливочное масло, гречка и сахар. Выросли в цене, в свою очередь, мясо, яйца, почти все виды круп, соль, макароны, хлебобулочные изделия и сыр.

Сильнее всего в минувшем месяце подорожал геркулес (+50,02%), рис (+31,95%) и мука (+22,19%). Что касается снижения цен, то они больше всего коснулись помидоров (-35,90%), картофеля (-28, 52%) и подсолнечного масла (-17,13%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.