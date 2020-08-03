В Пензенской области зарегистрирован новый летальный случай Covid-19

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 87 р
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила новом погибшем от коронавирусной инфекции.
По ее словам, 70-летний пациент страдал от множества хронических заболеваний сердечнососудистой системы и ожирения, однако причиной смерти стал осложненный пневмонией коронавирус.
Чтобы не заболеть необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.