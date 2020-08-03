В Пензе посетитель бара угодил в больницу после пьяной драки

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По сообщению пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, в одном из баров города завязалась драка.
Сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку, и на вызов прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Зачинщиком конфликта оказался 21-летний парень, который перебрал спиртного и спровоцировал драку. В стычке пострадал один из посетителей. Он получил травму головы и был госпитализирован.
Дебошира задержали на месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.