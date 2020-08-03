На границе России и Китая построят биолабораторию

Как сообщают «Известия» , аналог Уханьской биолаборатории построят в районе Харбина недалеко от границы с Российской Федерацией.

Она будет специализироваться на зоонозных инфекциях, таких как новый коронавирус, ставший причиной пандемии. В целом, китайские власти планируют возвести семь медучреждений, которые смогут работать с самыми опасными патогенами. Об этом говорится в национальной программе КНР по обеспечению биобезопасности. На сегодняшний день в стране работает только одна такая лаборатория в городе Ухань.

Деятельность ближайшей к РФ лаборатории будет курировать Китайская академия сельскохозяйственных наук. На базе этого учреждения будет создан исследовательский центр по зоонозным инфекционным заболеваниям.

По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергея Нетесова, на российской стороне также есть лаборатория схожего профиля, она расположена в Хабаровске. И поскольку ее существование оправдано наличием на территории Хабаровского края нескольких природных очагов опасных инфекций, то ее работа не вызывала и не вызывает каких-либо вопросов с китайской стороны.