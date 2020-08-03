Губернатор призвал усилить работу по профилактике нарушений на дорогах

«За последний месяц у нас рост, люди выезжают на машинах в нетрезвом состоянии с детьми. Недорабатывает ГИБДД, наше управление по общественной безопасности. В Бессоновском районе особенно много [аварий], что мешает проанализировать [там ситуацию], установить камеры и знаки? Люди семьями гибнут! Все в кабинетах сидят, что в районах, что в правительстве, что в ГИБДД», - заявил глава региона.

Он поручил зампреду Юрию Денисову и главе регионального управления транспорта Сергею Буйлову проанализировать ситуацию и данные по ДТП за последние семь месяцев и разработать предложения по решению проблемы.