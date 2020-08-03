Губернатор призвал усилить работу по профилактике нарушений на дорогах

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 87 р
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 3 августа на совещании с главами администраций поднял вопрос роста количества аварий с жертвами и пострадавшими.
«За последний месяц у нас рост, люди выезжают на машинах в нетрезвом состоянии с детьми. Недорабатывает ГИБДД, наше управление по общественной безопасности. В Бессоновском районе особенно много [аварий], что мешает проанализировать [там ситуацию], установить камеры и знаки? Люди семьями гибнут! Все в кабинетах сидят, что в районах, что в правительстве, что в ГИБДД», - заявил глава региона.
Он поручил зампреду Юрию Денисову и главе регионального управления транспорта Сергею Буйлову проанализировать ситуацию и данные по ДТП за последние семь месяцев и разработать предложения по решению проблемы.