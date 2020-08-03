В Пензенской области будут искать новые источники водоснабжения

В регионе занялись поисками альтернативных источников водоснабжения для Пензы, сообщили в пресс-центре облправительства.

По итогам встречи губернатора Ивана Белозерцева с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылиным региону были выделены федеральные средства на мероприятия «Поиски и оценка подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения южной части города Пенза».

«Данное мероприятие включено в государственную программу Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы подземных вод», - отметили в пресс-центре.

Поиски новых источников обойдутся в 45 млн рублей. Участок недр для изучения площадью 1962 кв. км. расположен в радиусе 25 км от Пензы и включает в себя городской округ, Заречный, Бесссоновский, Мокшанский, Пензенский, Колышлейский, Лунинский, Шемышейский районы.