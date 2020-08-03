В Пензе на семи улицах отключат воду

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Пресс-служба ресурсоснабжающей организации сообщила об очередных отключениях воды.
3 августа в связи с ремонтом на сетях холодное водоснабжение будет приостановлено по адресам:
- Рахманинова 33, 35А;
- Ладожская, 7, 17, 19;
- пр. Строителей, 46, 36А;
- 1-й пр. Лескова, 1-30;
- ул. Бумажников, 17, 17А, 11А;
- ул. Парковая, 19;
- Чаадаева, 111, 113.
Подачу воды возобновят по завершении аварийно-восстановительных работ.