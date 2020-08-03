В лагерях Пензенской области успеют провести две смены

Как пояснили в пресс-центр облправительства, с первых дней августа на территории региона открыты детские оздоровительные учреждения, работа которых будет разделена на две смены по 14 дней.

По словам главы регионального минобра Александра Воронкова, в прошлую субботу в лагеря организовали доставку детей, медосмотр, прием воспитанников в загородные учреждения - все прошло в штатном режиме.

Всего на отдых отправятся 1258 школьников. В регионе открылись 97 пришкольных лагерей, где свой августовский досуг будут проводить 4066 ребят. Кроме того, подростков приняли семь лагерей труда и отдыха.

«Обращаю внимание на вопросы безопасности, чтобы ее обеспечение было на жестком контроле. И чтобы в пришкольных лагерях дети не были предоставлены сами себе – с ними должны заниматься педагоги по специальной программе. Так, чтобы ребятам было интересно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Отмечается, что в учреждениях принят комплекс мер для профилактики коронавируса, что позволит сохранить и укрепить здоровье отдыхающих.