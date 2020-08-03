Ветеран войны Владимир Керханаджев отмечает 96-летие

В этот день его поздравили представители власти, близкие и друзья-ветераны. ИА «Пенза-Пресс» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья и благополучия.

Владимир Керханаджев родился 3 августа 1924 года в поселке Ленрудник Армянской ССР. В сентябре 1942 года его призвали в ряды Красной армии. В январе 1943 года принимал участие в разминировании Сталинграда. После окончания Сталинградской битвы, его наградили медалью «За боевые заслуги».

Владимир Керханаджев участвовал в освобождении городов Мценск и Карачаев, освобождал Орловскую область и Латвию. За годы войны обезвредил 1 тыс. 800 взрывоопасных устройств, за что был награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» второй степени.

После окончания Ленинградского высшего военно-инженерного училища проходил службу в Дальневосточном, Закавказском, Приволжском военных округах, где командовал взводом, ротой, батальоном. За время службы прошел все ступени — от рядового до командира полка.

В феврале 2015 года ему присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы».