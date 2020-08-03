В Студенке и Лермонтово отметили День села

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В Пензенской области продолжается традиция проведения Дней села.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, праздник отметили в Студенке. Торжество начали с вручения благодарственных писем губернатора заместителем главы администрации района по социальным вопросам Андреем Андрюшиным.
Порадовать получилось и местную ребятню, которая покаталась на горках, попрыгала на батуте и полакомилась сладкой ватой. По завершении мероприятия провели концерт, на котором исполнили танцы и песни.
На следующий день День села провели в Лермонтово. Награды отличившимся жителям вручил глава администрации Николай Дружинин. В своем выступлении он сообщил о проделанной работе в селе, сделав акцент на доме культуры. Также с золотой свадьбой руководитель Белинского отдела ЗАГС Мария Лесковская поздравила три семьи.