В Студенке и Лермонтово отметили День села

Как сообщили в пресс-центре облправительства, праздник отметили в Студенке. Торжество начали с вручения благодарственных писем губернатора заместителем главы администрации района по социальным вопросам Андреем Андрюшиным.

Порадовать получилось и местную ребятню, которая покаталась на горках, попрыгала на батуте и полакомилась сладкой ватой. По завершении мероприятия провели концерт, на котором исполнили танцы и песни.

На следующий день День села провели в Лермонтово. Награды отличившимся жителям вручил глава администрации Николай Дружинин. В своем выступлении он сообщил о проделанной работе в селе, сделав акцент на доме культуры. Также с золотой свадьбой руководитель Белинского отдела ЗАГС Мария Лесковская поздравила три семьи.