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03.08.2020г.
В Пензенской области - рекордное число стобалльников по химии

В Пензенской области - рекордное число стобалльников по химии

Пн, 03.08.20 13:39
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Пензенские выпускники получили неплохие результаты на едином госэкзамене.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, впервые с 2013 года сразу 27 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.

Отмечается, что результаты госэкзамена по химии существенно выросли по сравнению с прошлым годом – на 17% увеличилась доля высокобалльных работ. Число участников, которым не удалось преодолеть минимум в 36 баллов, сократилось до 7,7% (с 9,4% - в 2019 году). Средний балл по химии вырос на 6,7 баллов.

Количество высокобалльных работ по биологии осталось на уровне прошлого года. Средний балл снизился на единицу.

«На сегодняшний день количество стобалльников уже превысило прошлогодний показатель. В 2019 году за весь экзаменационный период 100 баллов набрали 36 человек, в этом году - 48 наивысших результатов. Радует, что среди них есть выпускники прошлых лет, которые поставили перед собой цель и достигли ее. Их пример еще раз показывает, что благодаря упорству и усердию возможно все», – отметил министр образования региона Александр Воронков.

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31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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