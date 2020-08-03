В Пензенской области - рекордное число стобалльников по химии

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, впервые с 2013 года сразу 27 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.

Отмечается, что результаты госэкзамена по химии существенно выросли по сравнению с прошлым годом – на 17% увеличилась доля высокобалльных работ. Число участников, которым не удалось преодолеть минимум в 36 баллов, сократилось до 7,7% (с 9,4% - в 2019 году). Средний балл по химии вырос на 6,7 баллов.

Количество высокобалльных работ по биологии осталось на уровне прошлого года. Средний балл снизился на единицу.

«На сегодняшний день количество стобалльников уже превысило прошлогодний показатель. В 2019 году за весь экзаменационный период 100 баллов набрали 36 человек, в этом году - 48 наивысших результатов. Радует, что среди них есть выпускники прошлых лет, которые поставили перед собой цель и достигли ее. Их пример еще раз показывает, что благодаря упорству и усердию возможно все», – отметил министр образования региона Александр Воронков.