4 августа в Пензенской области будет туманно и ветрено

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз на вторник.

По данным ведомства, в регионе ночью и утром будет туман с видимостью менее 500 метров. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с севера, достигая 15-17 метров в секунду при порывах. Воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

Из-за неблагоприятных погодных условий жителей региона просят быть крайне внимательными и осторожными за рулем.