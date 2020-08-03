4 августа в Пензенской области будет туманно и ветрено

Array ( [temp] => +21 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 74 р
€ 87 р
На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз на вторник.
По данным ведомства, в регионе ночью и утром будет туман с видимостью менее 500 метров. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с севера, достигая 15-17 метров в секунду при порывах. Воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
Из-за неблагоприятных погодных условий жителей региона просят быть крайне внимательными и осторожными за рулем.