На выезде из Пензы из смятого в ДТП авто вытащили тело мужчины

В пензенском пожарно-спасательном центре сообщили о жуткой аварии, которая унесла жизнь человека.

По данным ведомства, сообщение на пульт дежурного поступило 2 августа в 15:21. На дороге «Пенза-Тамбов» столкнулись две легковушки. Спасатели достали травмированную женщину из одного автомобиля и передали врачам. Из другой машины они вытащили тело погибшего мужчины. Также пожарные устранили разлив топлива на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге. Важно помнить, что любое нарушение может стоить жизни.