На выезде из Пензы из смятого в ДТП авто вытащили тело мужчины

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В пензенском пожарно-спасательном центре сообщили о жуткой аварии, которая унесла жизнь человека.
По данным ведомства, сообщение на пульт дежурного поступило 2 августа в 15:21. На дороге «Пенза-Тамбов» столкнулись две легковушки. Спасатели достали травмированную женщину из одного автомобиля и передали врачам. Из другой машины они вытащили тело погибшего мужчины. Также пожарные устранили разлив топлива на месте ДТП.
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге. Важно помнить, что любое нарушение может стоить жизни.