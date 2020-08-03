Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна

Не дали погибнуть

Дом-келья одного и самых почитаемых подвижников Пензенской области Иоанна Оленевского — памятник деревянного зодчества середины XIX века. Долгое время он находился в запущенном состоянии, поэтому объект культурного наследия пришлось восстанавливать практически с нуля.

— Памятник истории и культуры находился в крайне неудовлетворительном состоянии. Первое, что мы сделали — поменяли фундамент. Затем восстановили кровлю, сруб, полы и потолки, заполнили оконные и дверные проемы. В общем, была проведена полная реставрация объекта культурного наследия, — рассказала председатель комитета по охране памятников истории и культуры Пензенской области Светлана Оникиенко.

— Обратите внимание, мы восстановили все, как было при святом Иоанне. Ни одной щепочки не потеряли, — дополнила Елизавета Егорова, председатель приходского совета церкви Иоанна Оленевского.

После перехода памятника от частного собственника во владение Пензенской епархии потребовалось немало времени для его восстановления: один год на подготовку документации и столько же - на реставрацию.

Внутреннее убранство священного памятника максимально соответствует эпохе времени, в котором жил святой старец Иоанн Оленевский. Старинные иконы, книги, мебель, ковры, кухонная и церковная утварь воссоздают атмосферу домашнего обихода XIX века.

Среди вещей, которые находятся внутри дома-кельи, есть и такие, на которых спал и молился пензенский священноисповедник.

— Старец Иоанн был очень высокого роста. Но как он спал? — рассказывает Елизавета Егорова и указывает на маленькое спальное местечко с красным покрывалом у печки. — Даже в этом проявлялась его святость. Он себя так ущемлял!

Часто старец Иоанн Оленевский сидел на небольшой деревянной лавочке в тесном коридорчике. Это было его любимым местом не только для молитв, но и отдыха.

— Вот присядет сюда наш старец и начинает молиться. Если хотите, то можете тоже присесть на лавочку, но не просто так. Подумайте о том, что вы ищете: невесту, жениха, работу… — обращается председатель приходского совета церкви к журналистам. — Помолитесь и ваши слова будут услышаны.

Гости и Тольятти

В Пензенской области - около 400 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр. Из них - три достопримечательных места: Соборная площадь в Пензе, государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», а также дом-келья и родник Иоанна Оленевского, который был поставлен на государственную охрану в 2005 году. По словам Елизаветы Егоровой, ежегодно памятник деревянного зодчества посещают тысячи человек не только из Пензенской, но и других регионов.

— Из каких только городов к нам не приезжали. Недавно, например, паломники из Тольятти были, ночевали в нашем селе три дня, — рассказывает она. — Более того, люди сюда не только на экскурсию приезжают, но и жить. Несколько дней назад к главе администрации Пензенского района обратилась женщина из Волгограда и сообщила, что на каких святых местах России только не бывала, но благодатнее этого местечка [села Оленевка] найти не смогла. Хочет сюда переезжать. Самое интересное то, что многие заброшенные копеечные дома теперь покупают за большие деньги, чтобы остаться в нашем селе.

Примечательно, что сама Елизавета Егорова не родом из Оленевки, но однажды побывав в ней, решила остаться в селе навсегда. Московская учительница продала свою квартиру и поселилась рядом с местом, где жил святой старец Иоанн. Теперь она принимает гостей со всей России, которые хотят посмотреть на дом-келью пензенского исповедника и послушать истории чудес, свершенных старцем.

Свершилось чудо

Одно из чудес, о котором нам рассказала женщина, связано с историей полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна пензенской многоэтажки несколько лет назад.

— Мама того ребенка приезжала в дом-келью, плакала и молилась за жизнь своего сына. Врачи не оставляли надежд на его спасение, говорили: «Ну как же, там легкие рассыпались, как творог». Через три недели она снова приехала, но уже не одна, а с мужем и маленьким мальчиком. Она подошла ко мне и сказала: «А вы знаете, какое у нас чудо случилось?». Я догадалась, но она мне рассказала сама, как молитвы помогли спасти ее сына.

Частица Иоанна с нами

Недалеко от кельи возведен храм во имя святого старца Иоанна Оленевского. В ней хранится частица мощей его правой руки.

— Вот, видите эту ручку? — указывает на десницу Елизавета Егорова. — Она благословляет нас.

Историческая справка

По информации, размещенной на сайте Пензенской епархии, священноисповедник Иоанн Оленевский (Иван Калинин) был рожден около 1862 года крестьянкой Ксенией Калининой в селе Оленевка. Отец неизвестен, отчество получил от имени крестного отца, вероятно, своего дяди Василия Ивановича. Умер в 1951 году в селе Соловцовка Пензенской области.