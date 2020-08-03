Дистанционное обучение не повлияло на качество результатов ЕГЭ пензенских выпускников

«На прошедшей неделе мы провели праздник «Медалист-2020» на стадионе «Первомайский». Почти 850 выпускников принимали участие в нем, были представители со всех районов», - отметил губернатор.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, ЕГЭ провели по 13 общеобразовательным предметам в 29 пунктах. Экзамены сдавали 5380 человек. Отмечается, что дистанционное обучение не повлияло на качество результатов – в этом году 48 учеников получили 100 баллов, в 2019-м их было 36.

Практически по всем предметам вырос средний балл (кроме профильной математики, литературы и биологии).

«Нужно провести глубокий анализ по муниципалитетам, по учебным заведениям. Нужно посмотреть учителей-предметников, понять, когда они проходили профессиональную переподготовку, провести своеобразную «работу над ошибками», чтобы понять, каким путем нужно идти, чтобы педагоги давали ученикам знания самого высокого качества», - распорядился глава региона.

Он поставил задачу перед министерством образования области по подготовке школ к новому учебному году, а также обеспечению школьников учебной литературой.