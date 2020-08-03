В Пензенской области ведется подготовка к новому отопительному сезону

3 августа на совещании начальник УЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин доложил о подготовке к новому отопительному сезону.

По его словам, в настоящее время жилой фонд готов к зиме на 81%, учреждения культуры – на 72%, общеобразовательные учреждения – на 81%, медицинские учреждения – на 60%, котельные – на 70%, тепловые сети – на 62%.

В пресс-центре облправительства уточнили, что в рамках подготовки к отопительному сезону запланировано отремонтировать более 15 километров тепловых сетей. Новые котельные появятся в Вадинском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Наровчатском, Сердобском, Сосновоборском и Пензенском районах.

Губернатор Иван Белозерцев потребовал уделять контролю этих работ повышенное внимание.

«Все проблемные вопросы нужно решить до наступления холодов. До 15 сентября жилой фонд должен быть стопроцентно готов. Региональное управление ЖКХ во взаимодействии с муниципалитетами, Госжилстройтехинспекцией, управляющими организациями должно держать этот процесс на постоянном контроле», - подчеркнул глава региона.