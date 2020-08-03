Ревнивая жительница Вадинска воткнула нож в спину любимого

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46-летнюю жительницу села Вадинск Пензенской области осудили за то, что она покалечила человека.
Как сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда Пензенской области, пьяная женщина повздорила со своим сожителем – причиной конфликта послужила ревность. Сельчанка схватила нож и ударила любимого в спину.
Она признала свою вину. Ее назначили четвре года тюрьмы.
Приговор вступил в законную силу.