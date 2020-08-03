Двор ЖК «Новелла» – ваши дети полюбят чтение

Современные дети, да и взрослые все больше времени проводят в Интернете. Картинки, фото, короткие видео - как итог, культура чтения уходит на второй план. В новом проекте строительного холдинга «Термодом» – жилом комплексе «Новелла» – постарались не только создать комфортные условия для жизни, но и напомнить людям о том, какое это прекрасное занятие – чтение.

Для этого двор спроектировали тематическим: на территории установят арт-объект «Читающий мальчик», разместят QR-коды интересных книг, поставят удобные лавочки с навесом, где так удобно провести время с любимой книгой.

Сам двор будет закрытым и огороженным шумозащитным экраном, чтобы ничто не мешало отдыху взрослых и играм детей. Для малышей и ребят постарше установят игровые площадки с современным оборудованием и безопасным покрытием, обустроят воркаут-зону. Во дворе посадят деревья, разобьют клумбы.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Застройщик ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин», проектные декларации на termodom-novin.ru