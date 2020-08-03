В Пензе пройдет большая областная ярмарка вакансий

5 августа в 11:00 в Пензе на Юбилейной площади откроется областная ярмарка вакансий (12+).

Свои предложения представят более 80 компаний региона, для соискателей вакантны более 2000 рабочих мест.

«В период пандемии новой коронавирусной инфекции в Пензенской области, как и в целом в Российской Федерации, появилась актуальная проблема - рост численности безработных и незанятых граждан», - отметил министр труда социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Он отметил, что подобное мероприятие - только один из способов устроиться для безработных людей.

«Есть большой плюс в таком формате мероприятия – в одном месте собрано большое количество предприятий и кадровых агентств, где можно сэкономить время и получить больше шансов на успех», - подчеркнул министр.

Соискатели смогут познакомиться с представителями отделов кадров, обменяться своими данными и даже прямо на месте составить и резюме или заполнить анкету. Также ярмарка предполагает экспресс-собеседования, на которых можно сразу получить работу.

По словам Алексея Качана, на сегодняшний день в Пензенской области - 29300 безработных. С помощью центра занятости за последний месяц смогли трудоустроиться 1600 человек. Подобные ярмарки уже проводились в семи районах области в дистанционном режиме.