Пензенским мамам расскажут о пользе грудного вскармливания

Медики расскажут женщинам, как избежать основных заблуждений и страхов, касающихся начала вскармливания. Первые занятия состоятся в 10 часов 6 августа в детских поликлиниках.

«Кормление грудным молоком – это самый лучший способ питания для новорожденного. Это естественное продолжение физиологических процессов, таких как зачатие, беременность и роды. Никакое другое питание в полной мере не заменит ребенку грудное молоко. Именно в молоке кормящей мамы находится более 500 питательных веществ, необходимых для нормального развития организма малыша», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В пресс-службе регионального минздрава отметили, что молодым мамам и беременным объяснят, в чем заключается значение естественного вскармливания, каков режим и в чем состоят особенности питание кормящей женщины и другое.