В Пензенской области Covid-19 заразился каждый двухсотый житель

В Пензенской области число выявленных заболевших коронавирусом на 100 тыс. человек в Пензенской области за неделю выросло с 473,1 до 497,2.

Согласно статистике, предоставленной Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), это шестой показатель среди регионов Приволжского федерального округа..

В округе самые высокие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения на этой неделе зарегистрированы в Ульяновской области – 753,5, Нижегородской области – 747,7 и Республике Мордовия – 568,3. Самый низкий показатель - по-прежнему в Татарстане: 146,4 на 100 тыс. человек.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за время пандемии - в Нижегородской области - 24 236, Саратовской области - 9 691, Ульяновской области - 9 417. Наименьшее количество заболевших Covid-19 сохраняется в Удмуртской Республике – 2420 человек.

По количеству выздоровевших лидирует Нижегородская область - 20 096, Ульяновская область - 6 612, Саратовская область - 5 848.

Самое большое количество летальных случаев зарегистрировано в Нижегородской области – 393, Пермском крае – 166, Самарской области – 94. Меньше всего смертей от коронавируса – в Республиках Башкортостан и Татарстан, где за весь период пандемии скончалось по 23 человека.