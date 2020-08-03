Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский подарил икону Спасскому собору

Array ( [temp] => +21 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 74 р
€ 87 р
Губернатор региона Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 3 августа посетили Спасский кафедральный собор.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, глава субъекта рассказал владыке Варсонофию о возрождении святыни, а также об обустройстве прилегающей территории и внутреннего убранства собора.
«Мы продолжим облагораживать территорию, сделаем спуск к улице Кирова, лестницу, планируем поднять уровень смотровой площадки», - отметил он.
По словам губернатора, отделочные работы приближаются к завершающей стадии: уже установлена основная часть иконостаса, закончен монтаж мраморного напольного покрытия, смонтировано внутреннее освещение, готово место под установку иконы Казанской Божьей Матери.
«Планируем, чтобы молодые пары в день своего бракосочетания поднимались на колокольню, фотографировались, будем также проводить экскурсии для всех желающих», - отметил Иван Белозерцев.
«Каждый год приезжаю, появляется все больше нового. Остается только восхищаться и благодарить Господа за то, что он дает силы и возможности построить такой храм», - поделился впечатлениями архипастырь.
Он преподнес в дар храму икону Ксении Петербуржской и выразил уверенность, что Спасский кафедральный собор станет одним из центров по сохранению православной культуры страны.