В Пензенской области продолжают выдавать субсидии на профилактику Covid-19

В пресс-центре правительства Пензенской области сообщают, что до конца приема заявлений на субсидию для мероприятий по профилактике коронавируса осталось 2 недели. Заявления принимаются до 15 августа.

Правительство страны ободрило выделение 20 млрд рублей из резервного фонда на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий для предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Дополнительные средства пойдут на обеспечение всех сотрудников предприятий средствами индивидуальной защиты, а сами помещения – необходимым оборудованием.

Субсидия предоставляется после заявления, которое можно подать в электронном виде через личный кабинет юрлица или ИП или по почте.

«При этом заявитель не должен находиться в процедуре ликвидации и банкротства, а также иметь задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам», - уточнил в пресс-центре.

Данная мера поддержки является разовой и выплачивается в течение месяца. По 15 тысяч рублей начисляется предпринимателям без наемных работников, если у организации или ИП есть сотрудники, то к указанной сумме прибавляется по 6,5 тысяч рублей на каждого из них.