Россияне стали реже бронировать туры на осень

Заместитель председателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова рассказала, что жители с осторожностью реагируют на сообщения об открытии границ и пока решаются бронировать туры лишь на ближайшие даты.

По ее словам, сейчас в основном люди бронируют путевки только на две недели вперед.

«Тех, кто решается покупать туры на осень, меньше, чем обычно. Хотя раньше глубина бронирований Турции была очень высокой, в последние годы ряд компаний даже смогли поддерживать круглогодичные программы перелетов на направлении», — рассказала Татьяна Дмитрова.

Как сообщили «Известия», открытие авиасообщения с Танзанией заинтересовало россиян, однако дальше поисков в интернете дело не пошло, и жители снова переключились на более привычные туры.