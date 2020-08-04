В Пензенской области водитель перевернувшегося КАМАЗа попал в больницу

В пресс-службе УГИБДД по Пензенской области рассказали об аварии на автодороге «Поим – Башмаково – Земетчино – Ивановка».

2 августа в 15:15 66-летний водитель КАМАЗа не справился с управлением: большегруз слетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники ведомства просят водителей не превышать скоростной режим и быть крайне внимательными при совершении маневров на дороге, чтобы не допустить трагедии.