Егор Крид попал в рейтинг самых богатых артистов России

Журнал Forbes опубликовал топ-20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Популярный артист Егор Крид занял второе место в рейтинге с доходом в 6,9 миллионов долларов за период с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020 года.

На первом месте всероссийского рейтинга — лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Его годовой доход составил 8,8 миллионов долларов. А на третьем — певец Дима Билан с доходом в 6,8 миллионов долларов.