Для иностранцев хотят усложнить процедуру трудоустройства в России

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что эксперты рассматривают возможность усложнения получения права на работу в России гражданами других государств.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, в последнее время в ряде регионов страны наблюдаются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранцев, которые приехали на заработки. Прежде всего речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях. Дмитрий Медведев призвал руководителей регионов принять дополнительные меры.

По его словам, в настоящее время эксперты изучают вопрос о том, как решить эту проблему. Они предлагают возложить ответственность за поведение иностранцев на работодателя, который их нанял. Такой способ применяют в арабских странах. Также планируется усложнить порядок предоставления мигрантам права на работу.

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — сообщил Медведев.

Он напомнил, что почти половина мигрантов, которые не смогли покинуть Россию из-за закрытия границ, остались без работы. Такие данные он привел со ссылкой на опрос РАНХиГС.

«Это, безусловно, может способствовать росту криминала в целом», — подытожил Дмитрий Медведев.

По его словам, сложившаяся в миграционной сфере ситуация выходит на новый уровень, о чем ему постоянно сообщают жители. Кроме того, во многих регионах России не хватает мест в местах временного содержания для иностранцев-нарушителей.