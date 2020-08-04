Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+

Книги для взрослых отправятся под ключ. Министерство культуры РФ обязало российские библиотеки убрать из свободного доступа все издания с пометкой 18+. Такие книги должны будут храниться в помещениях, которые закрываются на ключ или же в отдельных шкафах, недоступных для детей.

Таким образом, согласно документу, подрастающему поколению стремятся обеспечить «информационную безопасность». Приказ был подписан еще в 2019 году экс-министром культуры Владимиром Мединским. Опубликовали документ только в нынешнем году, 27 июля. Сотрудники пензенских библиотек поделились с «Пенза-Пресс» своим мнением по поводу нововведений и рассказали, какие книжки, еще совсем недавно доступные для юных читателей, попали на запретную полку.

Софья Черная, заместитель директора уентрализованной библиотечной системы Пензы:

«Мы прочитали [приказ] и сразу пришли в ужас. До этого у нас был закон от 2010 года, и на основании него мы работали. Там тоже и положения разрабатывались, и маркировка, и перестановка фонда, и возрастные ограничения – большая работа тогда была проведена. И мы этого всего придерживались. Сначала мы, как я сказала, пришли в ужас, потому что в идеальных условиях это должно быть отдельное помещение, абонемент для обслуживания лиц 18+. У нас вообще нет отдельных залов для этой возрастной категории. А по новому документу 18+ литература вообще не должна находиться в открытых фондах. Если пришел молодой человек шестнадцати лет и увидел такие книги - вот такого теперь быть не должно. Что в связи с этим мы можем сделать, пока еще готовим положение, но уже думаем об этом. Во-первых, литература с маркировкой 18+ и так уже отобрана.

Теперь ее надо изъять из доступных мест, и она отныне будет находиться в книгохранении. Зайдут если читатели и спросят, то мы уже нужную книгу предоставим. И, если это в открытом фонде, то она должна находиться в закрытом шкафу в общем зале, который находится под контролем сотрудника и расположен вне доступа детей. Сама маркировка очень условная. Тот же Прилепин – у него многие книги 18+, но нет там ничего такого, что детям бы навредило. Из современных авторов много спорных. Мы уже отобрали литературу 18+, которая у нас стояла на полках. Смотрим: Бенёв, «Тихий солдат» - претендент на Букеровскую премию, шикарная книга о Великой Отечественной войне. А еще Дина Рубина, очень ее люблю – ее тоже пришлось отложить, но здесь нет ничего такого, ну 16+ - это максимум. И Пелевин тоже туда попал – но там встречается нецензурное, это понятнее.

Приказ вышел, мы должны его исполнять. Уже сейчас определили шкафчик, куда мы ее уберем. Но, к счастью, такой литературы немного».

Екатерина Аксенова, сотрудник Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова:

«Я не работаю непосредственно с книжным фондом и потому буду высказывать свое мнение как читатель. Можно понять желание любого нормального человека оградить детей от вредной информации, но вопрос о том, как применять этот закон на практике, остается открытым. Некоторые тонкости не всегда возможно прописать. Я ко всем запретам, которые касаются искусства и культуры в целом, отношусь очень скептически, потому что мы можем запрещать все что угодно и книги убирать в отдельные комнаты, но проблема-то в другом. Ребенок находит информацию, которая вредна для его психического здоровья, явно не в библиотеках и не в книжных магазинах. Он черпает ее из интернета и телевизора.

Мне кажется, мы боремся не с теми демонами – вот и все. А что касается этого нового закона – что книги должны находиться в помещениях, в которые нет доступа детям – мы все эти годы шли к обратному. Проект «Культура» нацелен на создание модельных библиотек с открытым пространством. То есть мы можем дойти до абсурда – мама с ребенком придет в библиотеку, где хранятся взрослые книги, а ребенка она что – должна где-то оставить, а сама пойти в читальный зал, чтобы выбрать книжку? Я не вижу ничего плохо в том, что ребенок идет вместе со взрослыми в библиотеку и видит уже с детства книжную культуру, и приучается читать. Все дети очень разные. Ребенок в 7 лет может понимать гораздо больше, чем его сверстник.

Нет ничего криминального в том, что ребенок в 10 лет прочитает книгу для шестнадцатилетних, если он развит и у него широкий кругозор, и он много читает. Все очень индивидуально».

Светлана Зиненкова, сотрудник пензенской областной библиотеки для детей и юношества:

«Первая мысль, которая мне пришла в голову – такие условия выполнить не так просто. Чтобы эти книги вообще убрать из зоны доступа. Во-вторых, мне не понравилась формулировка «запрещенные книги», это ужасно. Как можно запрещать читать литературу? Многие подростки уже читают литературу для более взрослой аудитории. И не потому что там что-то запрещенное, а потому что они быстрее растут, и им это интересно. Каким образом такую литературу не выдавать детям, если там, помимо того, что запрещено, еще и другие вещи – нравственные.

В-третьих, мне не нравится, что государство навязывает подростку, ребенку то, что можно читать, а что нельзя. Это ограничение прав. Подростки сейчас более продвинутые, и для них эти запреты раздражающие. Да и любую литературу почти сейчас можно найти в интернете. Можно просто в библиотеках, как раньше, стеллаж делать, где написано 18+ – и этого достаточно. Потому что подросток сам себя может контролировать. А если ему что-то запретить, то он, наоборот, будет к этому тянуться и искать возможность книжку такую получить.

Поэтому очень много спорных моментов. Да и не все библиотеки обладают необходимыми возможностями для реализации этих нововведений. А теперь придется убирать куда-то все эти книги из доступа. И, опять же, на мой взгляд, это ограничение наших прав как читателей».

Виктория Сысоева