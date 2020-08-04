В Пензенской области выбрали нового атамана казачьего общества

Новым атаманом Пензенского отдельского казачьего общества избран Евгений Пучков.

На заседании большого круга Пензенского отдельского казачьего общества все 17 делегатов от хуторских обществ и станиц региона избрали Евгения Пучкова новым областным реестровым атаманом.

Ранее Евгений Пучков исполнял обязанности атамана Пензенского отдельского казачьего общества в соответствии с приказом атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова.

Справочно:

Пучков Евгений Станиславович, родился 26 июля 1972 года в городе Славгород Алтайского края. В 1994 году окончил Саратовский государственный университет по специальности «преподаватель истории».

Осенью 1990 года вступил в землячество казаков города Саратова при Кировском районном военкомате. С 1990 по 1995 годы принимал активное участие в жизнедеятельности Саратовского казачьего круга.

С октября 2008 года по настоящее время является членом и председателем правления (атаманом) Региональной общественной организации Добровольного патриотического объединения «Пензенский Союз Казаков», атаманом Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Казаков».

С 30 марта 2019 года состоит заместителем атамана Малосердобинского хуторского казачьего общества Пензенского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества.

Женат, воспитывает двух сыновей.