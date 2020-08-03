В Пензе задержан подозреваемый в краже семи тонн дизельного топлива

Правоохранительные органы расследуют преступление, в совершении которого подозревается житель Москвы. Его обвиняют в краже семи тонн дизельного топлива в Пензе. По данным следствия, 39-летний мужчина неоднократно ездил по делам из столицы в Оренбург, останавливаясь по пути в нашем городе. Здесь он и обратил внимание на магистральный нефтепровод, из него он и решил совершить хищение.

Для этого в мае злоумышленник вернулся в наш город. Снял здесь квартиру, приобрел необходимые инструменты для врезки, купил гараж недалеко от нефтепровода и обустроил там емкость для хранения топлива, арендовал специализированный автомобиль.

«В ночное время он выкопал яму и осуществил врезку. В следующие дни он приезжал к месту несанкционированного подключения, чтобы проверить, известно ли сотрудникам охраны о его действиях. Убедившись, что врезка осталась незамеченной, обвиняемый продолжил работы и подсоединил шланг высокого давления, который спрятал в землю и провел в гараж», - сообщила следователь отдела по расследования преступлений на территории обслуживаемой отделом полиции №2 СУ УМВД России по городу Пензе Виктория Васина.

В тот момент, когда обвиняемый перекачивал похищенное дизельное топливо в емкость грузового автомобиля и егозадержали сотрудники регионального УФСБ. Сейчас он заключен под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.