В Пензе задержан подозреваемый в краже семи тонн дизельного топлива

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Для этого в мае злоумышленник вернулся в наш город. Снял здесь квартиру, приобрел необходимые инструменты для врезки, купил гараж недалеко от нефтепровода и обустроил там емкость для хранения топлива, арендовал специализированный автомобиль.
«В ночное время он выкопал яму и осуществил врезку. В следующие дни он приезжал к месту несанкционированного подключения, чтобы проверить, известно ли сотрудникам охраны о его действиях. Убедившись, что врезка осталась незамеченной, обвиняемый продолжил работы и подсоединил шланг высокого давления, который спрятал в землю и провел в гараж», - сообщила следователь отдела по расследования преступлений на территории обслуживаемой отделом полиции №2 СУ УМВД России по городу Пензе Виктория Васина.
В тот момент, когда обвиняемый перекачивал похищенное дизельное топливо в емкость грузового автомобиля и егозадержали сотрудники регионального УФСБ. Сейчас он заключен под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.