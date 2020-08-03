Хоккеисты пензенского «Дизеля» поделись впечатлениями после крупной победы

Пензенским болельщикам подарили повод для оптимизма. В первом домашнем матче в рамках предсезонной подготовки «Дизель» на своем льду принимал новокузнецкий «Металлург». Для тренерского штаба это была прекрасная возможность проверить в боевых условиях новичков команды, а также обкатать звенья.

После пятимесячного перерыва хоккей вернулся в Пензу. Пусть и в рамках предсезонной подготовки. «Дизель» и новокузнецкий «Металлург» за два дня играли между собой уже во второй раз. Первая встреча проходила в Саранске, и там трудовая победа осталась за сибиряками. «Желто-синие» рассчитывали взять реванш в ответном матче. Тем более, вперед их гнали родные трибуны. Своих болельщиков хоккеисты не подвели. Уже в первом периоде они учинили разгром именитому сопернику, отправив в его ворота четыре безответных шайбы.

«Мы не ожидали и не отталкивались от них. С первых секунд вышли с горящими глазами. Нам было все равно, Новокузнецк там или кто-то еще. В первую очередь главное -доказывать себе, ну, и поперли вперед. А там уже проблемы соперника», - поделился нападающих ХК «Дизель» Антон Андриянов.

Во втором периоде пензенцы немного сбавили обороты и отличились лишь однажды. При этом «желто-синие» надежно действовали на своей половине площадки. Третья двадцатиминутка прошла по схожему сценарию - дружина Алексея Ваулина забросила единственную, но финальную шайбу.

Итоговый счет - 6:0. Среди полевых игроков отличился Никита Ли, на счету которого дубль. Но главным героем матча стал новый вратарь команды, Денис Костин, который отыграл на ноль в первом же матче.

«Я думаю, ни у кого нет цели отыграть первый матч на ноль. Нужно показать хорошую игру, зарекомендовать себя у партнеров и показать умения. Главное, чтобы команда выиграла, а остальное уже лирика», - прокомментировал вратарь ХК «Дизель» Денис Костин.

Теперь пензенские хоккеисты продолжат набирать форму. Следующий матч они проведут 17 августа уже в рамках традиционного «Кубка Дизеля» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.