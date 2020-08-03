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03.08.2020г.
Хоккеисты пензенского «Дизеля» поделись впечатлениями после крупной победы

Хоккеисты пензенского «Дизеля» поделись впечатлениями после крупной победы

Пн, 03.08.20 22:52
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Пензенским болельщикам подарили повод для оптимизма. В первом домашнем матче в рамках предсезонной подготовки «Дизель» на своем льду принимал новокузнецкий «Металлург». Для тренерского штаба это была прекрасная возможность проверить в боевых условиях новичков команды, а также обкатать звенья.

После пятимесячного перерыва хоккей вернулся в Пензу. Пусть и в рамках предсезонной подготовки. «Дизель» и новокузнецкий «Металлург» за два дня играли между собой уже во второй раз. Первая встреча проходила в Саранске, и там трудовая победа осталась за сибиряками. «Желто-синие» рассчитывали взять реванш в ответном матче. Тем более, вперед их гнали родные трибуны. Своих болельщиков хоккеисты не подвели. Уже в первом периоде они учинили разгром именитому сопернику, отправив в его ворота четыре безответных шайбы.

«Мы не ожидали и не отталкивались от них. С первых секунд вышли с горящими глазами. Нам было все равно, Новокузнецк там или кто-то еще. В первую очередь главное -доказывать себе, ну, и поперли вперед. А там уже проблемы соперника», - поделился нападающих ХК «Дизель» Антон Андриянов.

Во втором периоде пензенцы немного сбавили обороты и отличились лишь однажды. При этом «желто-синие» надежно действовали на своей половине площадки. Третья двадцатиминутка прошла по схожему сценарию - дружина Алексея Ваулина забросила единственную, но финальную шайбу.

Итоговый счет - 6:0. Среди полевых игроков отличился Никита Ли, на счету которого дубль. Но главным героем матча стал новый вратарь команды, Денис Костин, который отыграл на ноль в первом же матче.

«Я думаю, ни у кого нет цели отыграть первый матч на ноль. Нужно показать хорошую игру, зарекомендовать себя у партнеров и показать умения. Главное, чтобы команда выиграла, а остальное уже лирика», - прокомментировал вратарь ХК «Дизель» Денис Костин.

Теперь пензенские хоккеисты продолжат набирать форму. Следующий матч они проведут 17 августа уже в рамках традиционного «Кубка Дизеля» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
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Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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