На выезде из Пензы произошло смертельное ДТП

Смертельная авария произошла на трассе «Пенза - Тамбов» на выезде из областного центра. Столкнулись Skoda «Octavia» и ВАЗ 2107.
По данным Госавтоинспекции, иномаркой управлял мужчина 1973 года рождения, «семеркой» - 65-летний водитель. Последний от полученных травм скончался на месте. Серьезно пострадала пассажирка иномарки, женщина 1974 года рождения. Спасатели достали ее из искореженного автомобиля и передали врачам Скорой помощи. Причины ДТП сейчас выясняют правоохранители, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.