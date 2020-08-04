27 школьников из Пензенской области набрали высший балл на ЕГЭ по химии

27 пензенских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Такой высокий показатель уровня знаний регистрируется в регионе впервые с 2013 года.

Высший балл по химии набрали выпускники Пензы, Заречного, Кузнецка, Никольска, Мокшана и села Поим Белинского района.

К слову, в числе показавших лучший результат есть выпускники прошлых лет. В региональном министерстве образования отметили, что на сегодняшний день количество стобалльников превысило прошлогодний показатель - их уже 48. А в 2019 за весь экзаменационный период высший балл набрали 36 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.