В Пензенском районе завершилась реставрация кельи святого Иоанна Оленевского

Памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия и православная святыня - все эти статусы имеет с виду обычный деревенский дом. В Пензенском районе завершили реставрацию кельи святого старца Иоанна Оленевского. Окончание работ стало настоящим событием для верующих.

Теперь там все также, как было при жизни Иоанна Оленевского. Об этом с радостью говорят верующие, их слова подтверждают чиновники комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры. Они выступили инициаторами реконструкции дома-кельи святого старца.

Чтобы вернуть деревенской избе, которая имеет статус памятника деревянного зодчества, первоначальный облик, пришлось немало потрудиться. Рабочие подняли при помощи домкратов сруб, восстановили фундамент, заменили сгнившие бревна, перестелили полы и потолок, а также отремонтировали кровлю. Реставрацию доверили организации, которая имеет лицензию на проведение работ по восстановлению объектов культурного наследия. Помогали и местные жители из числа прихожан храма.

И сама деревянная постройка, и находящийся поблизости святой родник, и природный ландшафт вокруг находятся под охраной государства. Ведь это место стремятся посетить не только паломники со всех уголков Пензенской области, но и верующие из других регионов страны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.