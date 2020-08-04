В Пензе прошел чемпионат области по комбинированной пирамиде

Этот турнир должен был пройти еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Сильнейшие спортсмены по итогам соревнований будут представлять наш регион на всероссийском этапе.

Пензенские бильярдисты вспоминают, как выстраивать идеальные комбинации на столе. Соревновательной практики у них не было с марта. Несколько недель назад сильнейшие спортсмены региона вернулись к тренировкам. Какого прогресса удалось добиться за это время, они продемонстрировали на чемпионате Пензенской области по комбинированной пирамиде. Кстати, время на самоизоляции также прошло не зря. По словам участников турнира, даже если не имелось возможности практиковаться дома, то подтянуть теорию, глядя на матчи выдающихся мастеров со всего мира, ничего не мешало.

«Бывало, смотрел игры и разбирал свои и чужие. Первую встречу я сыграл плохо, но попался слабый соперник и я выиграл. А во второй я уже показал неплохую игру. Начинаю приходить в себя», - поделился участник чемпионата Пензенской области по комбинированной пирамиде Сергей Ясинецкий.

Этот турнир должны были сыграть еще в апреле. Теперь, когда это стало возможным, в нем принимают участие 33 спортсмена, 12 из них - юниоры. Они представляют Пензу, Заречный, Никольск и Бессоновку. Причем соревноваться на равных приходится бильярдистам разных возрастов - от 10 до 70 лет.

«Участники пришли в различной форме. У некоторых есть столы в доме, в квартире их не поставить. Когда открыли, многие долго вспоминали игру. Пока еще раскачиваются. Не в оптимальной форме, так скажем», - отметил президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

По итогам двух соревновательных дней, сильнейшим бильярдистом региона стал Артем Ирышков. Он будет представлять Пензенскую область на чемпионате России по комбинированной пирамиде, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.