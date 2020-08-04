Митрополит, которого называют правой рукой Патриарха Кирилла посетил Пензу

3 августа Пензу посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которого называют правой рукой Патриарха Кирилла. В нашем городе он частый гость и это не случайность, ведь регион он считает второй - духовной родиной.

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в Пензе всегда встречают тепло. А сам он считает наш регион духовной родиной - 45 лет назад он начинал свое служение в Михайло-Архангельском соборе Сердобска. В конце прошлого века владыка был настоятелем двух наших храмов - Казанской церкви Кузнецка и Успенского собора. По возможности он приезжает сюда ежегодно.

В Успенском кафедральном соборе владыка Варсонофий приложился к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского. Затем в храме-усыпальнице он отслужил заупокойную литию на могиле пензенских архиепископов Феодосия Погорского и Серафима Тихонова. Второго он считает главным учителем в жизни.

Из Успенского храма владыка Варсонофий отправился к Спасскому собору. Возле памятника Петра и Февронии его встретил губернатор Иван Белозерцев, который рассказал почетному гостю о ходе строительства главной пензенской святыни и благоустройстве площади вокруг.

Осмотрел владыка Варсонофий и сам собор, где недавно были установлены центральная часть иконостаса, хорос, светильники и киот, в котором будет храниться пензенский чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери. Кстати, гость в качестве подарка нашей епархии привез с собой икону блаженной Ксении Петербургской, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.