Белозерцев рассказал, когда в Пензенскую область поступит вакцина

Выросло число бюджетных мест в вузах Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков 3 августа в ходе оперативного совещания регионального правительства, которое прошло в режиме видеоконференции. Таким образом получить высшее образование бесплатно смогут 3000 тысячи человек, это на 300 больше, чем было раньше.

Десять загородных оздоровительных лагерей Пензенской области открыты. Учреждения в этом году работают в особом режиме. Будет всего две смены по 14 дней. Перед отправкой дети прошли тщательный осмотр. Об этом в ходе оперативного совещания губернатору доложил министр образования региона Александр Воронков.

«Все прошло без ЧП. Двое ребятишек у нас не прошли по медицинским показателям. Рисковать не стали, медики приняли решение не допускать», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Также открылись 97 пришкольных лагерей, где свой августовский досуг проведут свыше четырех тысяч ребят. Вопрос здоровья и занятости детей Иван Белозерцев назвал наиважнейшим и поручил жестко контролировать безопасность ребят во время отдыха. Кроме того, в ходе оперативного совещания губернатор поручил разработать график вакцинации жителей Пензенской области.

«Первая поставка вакцины в Пензенскую область начнется уже с 31 августа. График вакцинации надо подготовить уже сейчас, нужна большая разъяснительная работа для наших граждан по организации. Год особенный, поэтому важно, чтобы врачи провели эту работу», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев дал поручение организовать дополнительные комфортные места для проведения вакцинации, а также проработать возможность выезда в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. Тем более подобный опыт в регионе имеется. Сейчас районы посещают так называемые «поезда здоровья».

В ходе совещания глава региона также дал поручение в целях профилактики сезонных заболеваний разработать план витаминизации питания в дошкольных учреждениях - ввести в меню детских садов больше фруктов, овощей и зелени, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.