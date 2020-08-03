Не далеко от центра Пензы произошел сильный пожар

По данным пресс-службы МЧС. На месте происшествия работали 6 пожарных единиц техники и 25 человек личного состава. Сообщения о возгорании по адресу ул. Максима Горького №7 поступили в 19:50. Сгорел нежилой деревянный двухэтажный дом, площадью 15 кв. метров.Обгорела стена соседнего дома и выгорела комната. На видео видно, что пожар ликвидирован. По факту возгорания проводится проверка.

Пензенцев просят быть осторожными с огнем и в случае возгорания сразу обращаться по телефону горячей линии, чтобы обезопасить себя и близких.