Появилось видео серьезного пожара в центре Пензы

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Напомним, 3 августа огонь охватил частный дом на ул. Максима Горького. Видео с пылающим зданием появилось на YouTube.
В огне пострадал деревянный двухэтажный дом, площадью 15 кв. метров.Обгорела стена соседнего дома и выгорела комната. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Пензенцев просят быть осторожными с огнем и в случае возгорания сразу обращаться по телефону горячей линии, чтобы обезопасить себя и близких.