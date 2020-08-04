Отличникам в вузах предложили делать скидки на оплату обучения

В Госдуме предложили давать скидки на оплату обучения студентам, которые обучаются на платной основе и не имеют задолженностей.

По словам зампреда комитета Госдумы по образованию Максима Зайцева, в ближайшее время в нижнюю палату будет внесен законопроект об изменениях в ст. 101 федерального закона «Об образовании в РФ». Как сообщили авторы инициативы, в вузах нужно обязать ввести льготу на оплату образования успешным студентам, чтобы поддержать семьи и простимулировать молодежь лучше учиться.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время федеральным законом «Об образовании в РФ» предусмотрена только одна поощрительная мера за отличную успеваемость — перевод с платного обучения на бесплатное. Однако ей могут воспользоваться лишь единицы, так как бюджетные места освобождаются нечасто.

«Во многих вузах их очень мало, а обучение стоит недешево, поэтому семьи выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на эти цели», — цитируют слова из пояснительной записки «Известия».