В регионах массово снизили налоги для бизнесменов

В пресс-службах администраций регионов РФ рассказали о том, что в дополнение к федеральным запустили свои меры поддержки для малых и средних предприятий.

По данным «Известий», об этом сообщили в не менее чем 20 субъектах РФ. Так, в антикризисном пакете большинства регионов предусмотрело снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок. По уплате некоторых из них бизнес получил отсрочку или освобождение на три и более месяцев.

Программы льготного кредитования реализуются почти в каждом опрошенном регионе. Их ставки варьируются от 0,1% до 4,5%, а срок — до трех лет максимум. «Дешевые деньги» предпринимателям даются на пополнение оборотных средств и покрытие текущих расходов. Во многих субъектах расширены возможности получения микрозаймов до пяти млн рублей на любые цели.

Ранее о введении помощи бизнесу сообщали также в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и в Крыму.