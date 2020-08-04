Пензенцев предупредили о перекрытии переезда на ул. Каракозова

Жителям Пензы сообщили о временном ограничении проезда через железнодорожный переезд на улице Каракозова.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 4, 5, 6 августа с 9 до 15 часов рабочие будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в границах железнодорожного переезда на улице Каракозова станции Пенза-4.

Водители могут проехать по одной стороне во время работ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям перед выездом заранее с учетом ограничений продумывать маршрут своего движения, призывает быть предельно бдительными, обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и информационные щиты в местах проведения дорожных работ, соблюдать правила дорожного движения.