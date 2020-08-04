В Пензе мужчина спрятался от росгвардейцев под ковром

По данным пресс-службы ведомства, о случившемся в правоохранительные органы сообщил сосед. Когда стражи порядка прибыли на место, их на улице ожидал мужчина. Сосед проводил их на территорию дома, куда, по его словам, залез незнакомец. Росгвардейцы осмотрели участок и на веранде увидели мужчину, который попытался спрятаться под ковром.

41-летнего горожанина задержали. Оказалось, что он уже имел проблемы с законом. Внятно пояснить, зачем пробрался на чужую территорию, он не смог. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции.