Оперативная информация по коронавирусу в Пензенской области на 4 августа

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6 699 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 54. При этом уже 5 664 пациента вылечилось, 84 скончалось.

Всего по России выявлено 861 423 случая заражения, прирост за сутки составил 5 159 заболевших. 661 471 человек выздоровело, 14 351 пациент скончался.

Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.