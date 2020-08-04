Пензенцы борются за жизнь брошенного сбитого щенка

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» о маленьком щенке, который чудом выжил после ДТП.
По словам волонтеров, нового питомца назвали Мюрей. Малыша сбила машина, и он в судорогах и страшных болях лежал на дороге. Мимо проезжавшие люди привезли его в клинику и оставили там.
«Дело было вечером, клиника закрывалась, а наши врачи уже не работали, поэтому с разрешения сотрудников песик остался на ночь там. С утра администратор привезла малыша к нам. Вот вроде бы столько людей оказалось неравнодушными к судьбе травмированного щенка, но осадочек неприятный», - рассказали сотрудники центра.
Щенок получил сильную черепно-мозговую травму, потерян в пространстве, не осознает своих движений, резко вскакивает, врезается и вновь падает. Вечер малыш провел на капельницах, у него идет отек мозга.
«По рентгену нет явных переломов, но нашего врача смущает шейный отдел позвоночника. Смещение или травма этого отдела может в значительной степени усугублять ситуацию, так как может нарушаться кровоток к мозгу или защемить нерв. Мордашку Мюрей держит в нетипичном положении, поэтому вышеописанная травма очень вероятна», - пояснили волонтеры.
Они не опускают руки и помогают маленькому существу выжить. Узнать, как помочь Мюрею выздороветь, можно здесь.